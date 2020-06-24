Мало хто знає, але у знаменитостей є брати чи сестри
Подивімось, як виглядають родичі відомих на весь світ людей, пише Politeka.net.
Старша сестра моделі Ірини Шейк, Тетяна Петенкова, мати трьох дітей. Маючи ефектну зовнішність, родичка зірки з чоловіком займається бізнесом - розводом породистих собак.
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Молодший брат актриси Анджеліни Джолі, Джеймс Хейвен, не прославився так само як його сестра.
Між родичами панує повне взаєморозуміння, а Джолі не раз називала брата найкращим чоловіком у світі.
Джеймс шукає собі супутницю, яка сподобалася б його сестрі.
Відома актриса Ніколь Кідман разом з сестрою, Антонією. Остання молодша ніж відома родичка. Вона працює журналісткою і телеведучою і 12 років тому навіть отримала премію ASTRA Awards.
Лінда Лопес - молодша сестра Дженніфер Лопес, яка працює журналістом. Зірка сама виховує дев'ятирічну доньку.
Джен і Лінда дуже дружні і часто проводять час разом.
Варто згадати й про зірок російського шоу-бізнесу.
17-річний брат 22-річного репера Елджея, Данила Узенюк, живе в Новосибірську. Хлопець під псевдонімом Dani CHOCO веде блог на YouTube – на нього підписано понад 100 тисяч осіб, а також знімається в кліпах.
Сестра Ольги Бузової, Анна, здивувала всіх торік, адже вона пішла по стопах родички та теж заспівала. Крім того, вона також була учасницею проєкту "Дом-2". Дівчина заміжня.
Нагадаємо, днями Анджеліна Джолі зізналася, чому розлучилася з Бредом Піттом.
За її словами, вона ухвалила рішення про розлучення заради добробуту сім'ї.
Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.
Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.
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