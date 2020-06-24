Мало хто знає, але у знаменитостей є брати чи сестри

Подивімось, як виглядають родичі відомих на весь світ людей, пише Politeka.net

Старша сестра моделі Ірини Шейк, Тетяна Петенкова, мати трьох дітей. Маючи ефектну зовнішність, родичка зірки з чоловіком займається бізнесом - розводом породистих собак. 

Ирина Шейк опубликовала совместное фото с сестрой Татьяной!!!👭 33-летняя Ирина Шейк опубликовала кадры из семейного...

Gepostet von Sentiment-журнал для женщин. am Montag, 22. April 2019

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Молодший брат актриси Анджеліни Джолі, Джеймс Хейвен, не прославився так само як його сестра. 

Між родичами панує повне взаєморозуміння, а Джолі не раз називала брата найкращим чоловіком у світі. 

Джеймс шукає собі супутницю, яка сподобалася б його сестрі. 

Редкое фото. Анджелина Джоли с братом 💐 Похожи то как!❤️

Gepostet von Kartina.TV am Samstag, 4. Januar 2020

Відома актриса Ніколь Кідман разом з сестрою, Антонією. Остання молодша ніж відома родичка. Вона працює журналісткою і телеведучою і 12 років тому навіть отримала премію ASTRA Awards.

Николь Кидман: фото с младшей сестрой и её 6 детьми 51-летняя актриса и мама двух дочек Николь Кидман разместила фото с...

Gepostet von 7я.ру am Montag, 17. Juni 2019

Лінда Лопес - молодша сестра Дженніфер Лопес, яка працює журналістом. Зірка сама виховує дев'ятирічну доньку. 

Джен і Лінда дуже дружні і часто проводять час разом. 

**Дженнифер Лопес со своей сестрой Линдой**

Gepostet von Тарас Коробка am Freitag, 6. Dezember 2019

Варто згадати й про зірок російського шоу-бізнесу. 

17-річний брат 22-річного репера Елджея, Данила Узенюк, живе в Новосибірську. Хлопець  під псевдонімом Dani CHOCO веде блог на YouTube – на нього підписано понад 100 тисяч осіб, а також знімається в кліпах. 

Сестра Ольги Бузової, Анна, здивувала всіх торік, адже вона пішла по стопах родички та теж заспівала. Крім того, вона також була учасницею проєкту "Дом-2". Дівчина заміжня. 

Нагадаємо, днями Анджеліна Джолі зізналася, чому розлучилася з Бредом Піттом. 

За її словами, вона ухвалила рішення про розлучення заради добробуту сім'ї. 

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі знайшла собі нового красеня, з'явилися фото пари: Пітт кусає лікті.