Зоряні родичі не такі знамениті, але все ж у чомусь успішні

Мало хто знає, але у знаменитостей є брати чи сестри

Подивімось, як виглядають родичі відомих на весь світ людей, пише Politeka.net.

Старша сестра моделі Ірини Шейк, Тетяна Петенкова, мати трьох дітей. Маючи ефектну зовнішність, родичка зірки з чоловіком займається бізнесом - розводом породистих собак.

Ирина Шейк опубликовала совместное фото с сестрой Татьяной!!!👭 33-летняя Ирина Шейк опубликовала кадры из семейного... Gepostet von Sentiment-журнал для женщин. am Montag, 22. April 2019

Молодший брат актриси Анджеліни Джолі, Джеймс Хейвен, не прославився так само як його сестра.

Між родичами панує повне взаєморозуміння, а Джолі не раз називала брата найкращим чоловіком у світі.

Джеймс шукає собі супутницю, яка сподобалася б його сестрі.

Редкое фото. Анджелина Джоли с братом 💐 Похожи то как!❤️ Gepostet von Kartina.TV am Samstag, 4. Januar 2020

Відома актриса Ніколь Кідман разом з сестрою, Антонією. Остання молодша ніж відома родичка. Вона працює журналісткою і телеведучою і 12 років тому навіть отримала премію ASTRA Awards.

Николь Кидман: фото с младшей сестрой и её 6 детьми 51-летняя актриса и мама двух дочек Николь Кидман разместила фото с... Gepostet von 7я.ру am Montag, 17. Juni 2019

Лінда Лопес - молодша сестра Дженніфер Лопес, яка працює журналістом. Зірка сама виховує дев'ятирічну доньку.

Джен і Лінда дуже дружні і часто проводять час разом.

**Дженнифер Лопес со своей сестрой Линдой** Gepostet von Тарас Коробка am Freitag, 6. Dezember 2019

Варто згадати й про зірок російського шоу-бізнесу.

17-річний брат 22-річного репера Елджея, Данила Узенюк, живе в Новосибірську. Хлопець під псевдонімом Dani CHOCO веде блог на YouTube – на нього підписано понад 100 тисяч осіб, а також знімається в кліпах.

Сестра Ольги Бузової, Анна, здивувала всіх торік, адже вона пішла по стопах родички та теж заспівала. Крім того, вона також була учасницею проєкту "Дом-2". Дівчина заміжня.

Нагадаємо, днями Анджеліна Джолі зізналася, чому розлучилася з Бредом Піттом.

За її словами, вона ухвалила рішення про розлучення заради добробуту сім'ї.

Нагадаємо, коханець Анджеліни Джолі і Сінді Кроуфорд перервав мовчання, сенсаційні одкровення.

Як повідомляла Politeka, жорстоке поводження: Анджеліна Джолі не стрималася і вразила визнанням про дітей.

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