Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова гостро відповіла на критику в мережі

Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша любить епатувати публіку стильними образами. Не так давно молода переможниця "Холостяка" відсвяткувала свій день народження, на якому з'явилася в незвичайній блузці модного бренду.

Так, щаслива Даша з'явилася в модному вбранні, більше нагадує блубзку, яка захопила шанувальників, адже дівчина посвітила своїми стрункими ніжками. В оточенні подарунків і надувних кульок переможниця «Холостяка» справила враження на фанатів.

Увечері в розділі Сторі Даша також показала, як влаштувала бурхливі танці під запальну музику, позуючи в цьому ж вбранні. Однак, після Ульянова відреагувала на слова однієї з дівчат, яка написала, що вона виглядає, як клоун. На підтвердження своєї відповіді, Даша показала, спеціальний наряд - блузку "Родео" від модного будинку Versace з принтом Бароко вартістю понад 23 тисяч гривень вельми популярний і в ньому ніхто, як клоун, не виглядає.

Як відомо, співачка разом з Дмитром Монатіком ще в лютому в Барселоні зняла жаркий кліп. Причому порадувала зірка дуже стильним вбранням під час цих же зйомок.

Так, спеціально до літнього сезону артисти навіть встигли зняти новий кліп. Дует представив танцювальний трек "Вечеріночка", кліп для якого зняла режисер Таню Муінне. Сам відеоролик був знятий в стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі.

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