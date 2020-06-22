Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як веселиться в балетному залі, але засвітила зайве

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри і цей раз не став винятком - балерина блиснула своїм супер-коротким костюмом з принтом тигра під час початку свого тренування.

Як відомо, Анастасія часто піддається серйозній критиці з боку користувачів мережі, так як її витівки чи можна нахвать скромними і пристойними. При цьому її не бентежать і її вельми екстравагантні вбрання. Цього разу на тренування балерина прийшла в домашньому костюмі, який вже не раз висміювали в Instagram користувачі.

Приховавши коментарі під постом, балерина показала, як задирає ноги до стелі, щоб просто напросто зняти взуття на високих підборах і здивувати своєю розтяжкою. Не секрет, що Анастасія дуже пишатися тим, що нібито у відмінній формі і завжди може показати улюблений шпагат.

До цього в своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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