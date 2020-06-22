Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как веселится в балетном зале, но засветила лишнее

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры и этот раз не стал исключением - балерина блеснула своим супер-коротким костюмом с принтом тигра во время начала своей тренировки.

Как известно, Анастасия часто подвергается серьезной критике со стороны пользователей сети, так как ее выходки едва ли можно нахвать скромными и приличными. При этом ее не смущают и ее весьма экстравагантные наряды. В этот раз на тренировку балерина пришла в домашнем костюме, который уже не раз высмеивали в Инстаграм пользователи.

Скрыв комментарии под постом, балерина показала, как задирает ноги до потолка, чтобы просто напросто снять обувь на высоких каблуках и удивить своей растяжкой. Не секрет, что Анастасия очень гордиться тем, что якобы в отменной форме и всегда может показать излюбленный шпагат. Часто комментаторы под такими постами едко просят "убрать детей от экрана", намекая на неуместность подобных роликов.

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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