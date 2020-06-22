Модель бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі блиснула бездоганною фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на знімку модель позує в крихітному білизну по пояс у воді, показуючи розкішну фігуру. Збоку від неї видніється келих з коктейлем. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Гаряча штучка», «божественні форми», «абсолютний ідеал», «гаряче», «красуня!», «ось, як треба відпочивати», «гаряча кішечка», «бомбезний», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома модель бренду нижньої білизни Victoria’s Secret Гейл Келлі похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

Фотографію, зроблену під час відпочинку на яхті, красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Модель "Victoria’s Secret" в чорному слитном купальнику застигла в пікантній позі, спираючись на двері, а своїми сідницями сперлася на поруччя яхти. Вона продемонструвала всім свої ідеальні форми – струнке тіло, накочений прес і пишний бюст.

Багато фанати встигли відзначити, що виглядає Келлі просто неперевершено.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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