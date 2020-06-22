Модель бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл сверкнула безупречной фигурой в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на снимке модель позирует в крохотном белье по пояс в воде, показывая роскошную фигуру. Сбоку от нее виднеется бокал с коктейлем. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Горячая штучка», «божественные формы», «абсолютный идеал», «горячо», «красотка!», «вот, как нужно отдыхать», «горячая кошечка», «бомбезная», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, известная модель бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в купальнике.
Фотографию, сделанную во время отдыха на яхте, красотка разместила на своей странице в Инстаграм.
Модель "Victoria’s Secret" в черном слитном купальнике застыла в пикантной позе, облокотившись на двери, а своими ягодицами оперлась на перила яхты. Она продемонстрировала всем свои идеальные формы – стройное тело, накаченный пресс и пышный бюст.
Многие фанаты успели отметить, что выглядит Келли просто сногсшибательно.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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