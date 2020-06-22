Знаменита українська співачка Анна Седокова показала свої нічні розваги в незвичайному костюмі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Анна представила новий кадр, на якому похвалилася білосніжним нарядом з блискіток і здивувала при цьому фігурою. Як відомо, співачка є власником власного бренду одягу, тому кожен її костюм завжди піддається обговорень та критики в соціальній мережі, пише Politeka.net.

Так, Ганна позувала в білому костюмі, що відкриває її боки і талію. При цьому співачка посміхалася і повністю зажмурила очі. Оксамитова тканина її вбрання

«Іноді я дуже намагаюся бути кращим . Мовчати більше . Посміхатися менше . Працювати ще більше . Я дуже стараюся , але якось не виходить 😂 Це мій самий улюблений костюм @lastory_store і я не забула його відзначити🙏🏼 Це вже успіх . Просто іноді мені так хочеться , щоб ви розуміли без слів ...», - написала Анна.

Шанувальники почали нахвалювати схудлу фігуру Анни:

«Схудла!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Це доля всіх стрільців ❤️», «Де Мамба?», «Красуня ❤️❤», «Ноги відточені ❤️», «Струнка!!!😍😘🌹», «Класний!!! ❤️❤️❤️👍», «Залік гелику😂», «Гарненька 😘», «Як завжди чудова 🔥», «Не завжди потрібно бути краще. Потрібно бути собою ❤️🔥».

Зазначимо минулого року відпочивала в Туреччині разом з дітьми Анна Седокова записала відеозвернення до своїх шанувальників, після тисячі коментарів з насмішками, виправдавшись за свою фігуру.

Справа в тому, що одна з туристок зняла Ганну без фотошопу і показала кадр, на якому артистка стоїть спиною і на сідницях знаменитості виразно видно целюліт. Гнів мережі був спровокований тим, що в цей же час Ганна поділилася помітно отретушированным кадром у себе на сторінці.

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