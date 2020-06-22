Популярна українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", розповіла, як і чому її 17-річна донька живе без батьків

Олена Кравець під час свого інтерв'ю розповіла про те, як її зовсім юній доньці живеться поотдаль від батькового будинку, про її виховання та спілкування один з одним. Під час спеціального шоу «Зе Інтерв'юер» ведучий Анатолій Анатоліч підняв важливу тему.

Разом з учасницями «Жіночого кварталу» Олена розповіла про важливі для себе питання. Так, вона розповіла, що Машу (свою дочку) вона не контролює і не обмежує, зараз її дитина живе своїм життям.

«Я не знаю, як вона вчиться: з 7-го класу я не запитала її про оцінки. На випускний піду, звичайно! Навіть якщо його не буде, ми його зробимо. Я дуже її люблю, щоб розмовляти про оцінки. З татом так само. Ми поговорили, і я пояснила, чому не варто стежити за успішністю, і чому це ніяк не корелює з успіхом у житті, а успіх не визначає твоє особисте щастя, задоволення», - розповідає Олена Кравець.

Телеведуча зазначає, що зараз важливі інші речі, і це точно не оцінки.

«Ми закрили цю тему, тому говоримо про інших речах: як вона себе почуває, чи немає у неї душевних болю, страждань, криз – може, її щось турбує або не знає, як поступити в якійсь ситуації. Але я перша не лізу, чекаю, поки вона почне, і ми разом розбираємося в якійсь ситуації», - прокоментувала стосунки з дочкою зірка.

Раніше ми розповідали про те, що 17-річна дочка Олени Кравець живе окремо. За словами зірки "Кварталу 95", таке рішення далося нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно.

"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості і ця можливість дивним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - зізнавалася раніше Кравець.

Актриса студії "Квартал 95" також додала, що сильно переживала за переїзд рідної дочки, але вона впевнена, що такий вчинок допоможе підлітку швидше подорослішати.

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