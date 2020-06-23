Відомий блогер Олена Міро, яка ніколи не соромиться у висловах, звинуватила зірок російського шоу-бізнесу в алкоголізмі

Міро опублікувала відповідний пост з фото у своєму "Живому журналі", передає Politeka.net.

Під роздачу потрапили Ксенія Собчак, Ольга Бузова і Ксенія Бородіна. За словами блогера, всі ці зірки зловживають спиртним і намагаються приховати це фільтрами в Instagram.

Міро запевняє, що одною з ознак алкоголізму служать подвійні підборіддя, які зірки не можуть приховати, мовляв вони, хоч і стрункі, а зайва шкіра все одно з'явилася.

Як зазначила Міро, регулярне вживання спиртного негативно позначається на синтезі вітамінів Е і С, а вони необхідні для підтримання колагенового каркаса шкіри. Як заявила Олена Міро, після вживання спиртного обличчя "пливе", з'являються брилі і друге підборіддя.

Крім того, у знаменитостей видні мішки під очима, помічена ламкість волосся, появи прищів, розширених пор, що нібито властиве для алкоголічок.

"Я взагалі не п'ю, але навіть при вазі 47 кг у 18-19 років було друге підборіддя(( а у подруги, що подруги другий десяток років, ідеальний кут, де справедливість?( Підозрюю, що спадковість сильно впливає", "Фотки - фу! Зате цей пост - просто найкраща антиалкогольна пропаганда! Лена, я уявити не можу, скільки ти словом зробила для здоров'я людей, худнути жінок мотивуєш", "Олено, не завжди це від алкоголю. Це ще й гени...", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що кілька років тому Ольгу Бузову помітили "під градусом" в літаку. Відео тут же розлетілося по мережі.

Кілька років тому Ксенію Собчак і зовсім виносили в "нікакущому" стані охоронці.

А ось розваги коби напідпитку Ксенії Бородіної:

Варто відзначити, що крім зазначених знаменитостей, балерину Анастасію Волочкову також неодноразово звинувачували в алкоголізмі. Наприклад, у квітні в студії, де повинна була проходити її зйомка реклами одягу і ювелірних прикрас, вона поводилася абсолютно непрофесійно.

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