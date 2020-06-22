Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час в храмі, але серйозно зганьбилася

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, дуже часто потрапляючи під хвилю критики через свої витівки. При цьому Анастасія не соромиться своєї поведінки і кожен день розповідає про своїх заняттях в балетному залі, показує кадри з тренувань у спортивному комплексі, нерідко дивуючи досить дивними позами під час вправ.

Так, в цей раз у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

Не секрет, що через досить грубих рис обличчя і незграбних плечей Анастасію часто висміюють в мережі, щоб уникнути критики, балерина приховала можливість коментування та коротко підписала новий кадр:

«Прекрасний романтичний вечір🙏❤️🌺», - написала Волочкова.

До цього Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:

«Прекрасний початок дня на віллі "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова під постом.

А ось що відповіли користувачі Instagram:

«Злісні тітки заздрять і нехай Вас це не засмучує)», «Фоторедактор переборщив з лівим боком,по-моєму...»,«Талію змайструвала 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Ні,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну чому така страш*ва баба😢😢😢», «Жах, мужик - трансвестит 🤦‍♀️», «Дійки до пупа і тіло як у старої....», «🤣🤣🤣 ось це стегна ....звідки ?».

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