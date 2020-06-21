Українська співачка MARUV показала свій новий образ з нещодавно представленого кліпу

Не секрет, що всі кліпи зірки вельми ексцентричні і незвичайні. Кілька днів тому артистка представила новий кліп, чим вразила публіку і з-за чого ж потрапила під хвилю критики в мережі. В цей раз не тільки вбрання Анни, але і її пісню висміяли із-за одноманітності і "нудного виконання", повідомляє Politeka.

Під невеликим роликом, представленим Анною в соціальній мережі Instagram, фанати влаштували справжні суперечки. Багатьом не припав до душі вбрання зірки - чорний костюм, повністю обшитий блискітками і приховує її фігуру.

Інших фанатів дані кадри розлютили шанувальників своєю схожістю з попередньому, одним з найпопулярніших кліпів Корсун.

«Танцюй разом зі мною під #IWantYou і найкрутіші видосы я репосту до себе в сторіс🙌 P. S. Коли будеш викладати в мережу не забудь відзначити мене і поставити хештег #maruv», - написала Марув.

Шанувальники тут же відреагували:

«Білан ноги впав чого🤣», «Ти така кльова!!!», «Пхахахах коп цей тупо забив», «Віллі Вонка? 😂😂», «Ну таааааакое», «Шлак», «Все класно, Ви дуже подобаєтеся мені і великій кількості людей але вже довгий час одна і та ж пісня з одними рухами.....пора вже щось нове придумати», «Де азіатка ?? Без неї ніяк :(( », «Як-то дуже стрьомно!!!», «Одне і теж, вже набридло», «Вона тут мужикуваті».

Зазначимо, у новому випуску шоу з Катею Осадчою, MARUV представила глядачам свою нову пісню під назвою «I want you», яку записала спільно з Boosin. Під час спілкування з телеведучою дівчина розповіла, що вони з музикантом давно співпрацюють і раніше записали чимало пісень не тільки одне для одного.

«Сьогодні прем'єра #IWantYou у програмі @svitsketv 😉», - написала під фото Ганна.

Ось що відповіли користувачі:

«Дуже гарний образ 😍😍 Вам темний колір відмінно підходить», «Ви така гарна!!!! Чорний вам так пасує🖤🖤🖤🖤🖤», «Пісня бомба!🔥🔥🔥 Давно її чекала», «Cool 🖤😍», «Анечка, ти обалденная красоточка, ось що-то стрижка або укладка така трохи простить чи колір?», «тільки заради тебе красавишны і будемо дивитися🔥 запали там,» «Goddess 👑 Краща фатальна дама🔥❤️🔥».

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