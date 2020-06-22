Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко показала свого батька і привітала всіх із святом

На фото Регіна позує в білому напівпрозорому платті, як можна помітити, Тодоренко вирішила не надягати білизну. Образ красуня доповнила фатою, мабуть цей знімок був зроблений на весіллі. Поруч стояв літній чоловік - батько Регіни. Він був у капелюсі, штанях і піджаку, а під ним можна помітити білу сорочку. Пара посміхалася на камеру, а знімок вийшов світлим і сімейним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З днем батька, татусю! Ти самий добрий, веселий, щирий і душевний чоловік, якого я знаю. Приємно донині залишатися твоєю небесною ластівкою. Твоя вірячи в мене дає мені крила) А адже як важливі теплі стосунки батька і дитини, які є фундаментом нового світогляду людини. Особливо важливо для дівчинки побачити приклад справжнього люблячого батька, який напевно зіграє роль у виборі майбутнього партнера. Мій тато завжди працював, його часто не було вдома, і , звичайно ж, мені не вистачало його", - написала Регіна.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Любов потрапила в очі", "Сьогодні ще день медичного працівника", "Красуня Региночка", "Дякуємо за нагадування про такому важливому святі! Піду дзвонити своєму татові", "Вся в тата".

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