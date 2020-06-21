Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова захопила формами в чорному костюмі

Молода спортсменка любить дивувати кадрами зі зйомок і також часто балує фанатів превью-кадрами з фотосесій в нових образах. На цей раз дівчині вдалося підкорити видом у чорному костюмі.

Схоже, зірка вирішила знятися в черговій фотосесії, в якій похвалилася акробатичними здібностями і навіть блиснула формами в досить глибокому декольте свого костюма.

Даша спокусливо схилилася перед об'єктивом і з легкою посмішкою показала топ вдалих поз для нових фото.

Також Даша з'явилася в стриманому костюмі чорного кольору і з акуратною посмішкою на обличчі вже на готових знімках. При цьому красотко розтягнулася в ідеальному шпагаті і спокусливо прогнулася в спині. Підпису вона розповіла, як збирається отримати задоволення від життя і важливого для неї дня:

«З Днем Народження мене 🥳 Хтось любить святкувати цей день, хто-то немає. Для мене - це важливий день, який дає можливість озирнутися, подумати, що цікавого і важливого сталося за попередній рік, які цілі були поставлені, які досягнуті, які люди зберегли зі мною теплі стосунки, а які пішли з мого життя.

За попередній рік зі мною відбулося стільки всього, що навіть не віриться, а скільки було яскравих, насичених і прекрасних подій. За це піднімаю келих і за себе з новими ідеями, планами та мріями на наступний рік 🍾🥂Величезне спасибі за ваші привітання ♥️

Стільки добрих слів і побажань я точно не отримувала ніколи. Часто іншим людям ми бажаємо те, що б хотіли бачити у своєму житті. Ви - тепер моя велика сім'я. Через вашу любов, теплоту, щирість я пізнаю себе. І тому, я хочу побажати вам всіх тих прекрасних речей, які ви побажали мені, нехай увійдуть у ваше життя бумерангом. Будьте щасливі і нехай всі мрії збуваються. #вашадаша І спасибі за нереальну фото моєї @n.g.photographer ! Наташа, ти сама все знаєш 🤤💔», - розповіла Даша під постом і отримала масу компліментів.

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