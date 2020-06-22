Дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе в сміливому образі
На фото Морозюк показує своє тіло тільки в бікіні оранжевого кольору, яке було з мотузочок. Короткі шматки тканини ледве прикрили її соковиті місця, як і пікантне тату у вигляді губ, що на грудях. Ірина спокусливо вигнулась і позувала для селфи, а доповнила образ стильними окулярами, завдяки чому фотографія вийшла максимально спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Русалка".
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Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста, екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка Ірина засвітила нижню білизну у відвертому вбранні.
Красуня одягла яскраво-рожеве плаття, піджак, трохи розкрилася, засвітивши апетитну груди дівчини в мереживній білизні.
На її думку, жінки знецінюють себе і самі дають собою скористатися. І лише дівчата з твердими принципами здатні закохати чоловіка в свою особистість.
Повідомлялося, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина показала, як тренується.
На фото Ірина позує на килимку для занять в лосинах і короткому топі, а образ доповнила кросівками. Красуня спочатку стояла на четвереньках і робила одну вправу, а потім зробила місток, щоб робити вправи для ідеальної п'ятої точки.
Нагадаємо, сяючи від задоволення дружина екс-динамівця Морозюка вразила розмірами без білизни
Також Politeka повідомляла, що скандальна дружина екс-динамівця Морозюка поигралась в бікіні з мотузочок
А ще Politeka писала, що наречена Шабанова показала фігуру після карантину, спустивши штани