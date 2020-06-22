Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока Динамо, показала себя в смелом образе

На фото Морозюк показывает свое тело только в бикини оранжевого цвета, которое было из веревочек. Короткие клочья ткани еле прикрыли ее самые сочные места, как и пикантное тату в виде губ, что на груди. Ирина соблазнительно выгнулась и позировала для селфи, а образ дополнила стильными очками, благодаря чему фотография вышла максимально соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Русалка".

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста, экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина засветила нижнее белье в откровенном наряде.

Красотка надела ярко розовое платье-пиджак, которое немного распахнулось, засветив аппетитную грудь девушки в кружевном белье.

По ее мнению, женщины обесценивают себя и сами дают собой воспользоваться. И лишь девушки с твердыми принципами способны влюбить мужчину в свою личность.

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется.

На фото Ирина позирует на коврике для занятий в лосинах и коротком топе, а образ дополнила кроссовками. Красавица сначала стояла на четвереньках и делала одно упражнение, а потом сделала мостик, чтобы делать упражнения для идеальной пятой точки.

Напомним, сияющая от удовольствия жена экс-динамовца Морозюка впечатлила размерами без белья

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