Деяким українським пенсіонерам каратин може піти на користь в плані розміру виплат

Про це заявила заступник голови Пенсійного фонду Ірина Ковпашко в ефірі каналу "Україна 24".

Чиновниця нагадала, що у грудні 2019 року середня заробітна плата була більше 10 000 грн, потім вона почала знижуватися і в квітні впала до 9 300 грн.

"Якщо люди, які є пенсіонерами, продовжують працювати, то для них така ситуація корисна (карантин, - ред.). Якщо їх зарплата не змінилася, то, ділячись на меншу, буде вище їх індивідуальний коефіцієнт і, відповідно, розмір пенсії. Умовно кажучи, якщо людина отримувала зарплату 4 500 грн, то ми зіставляємо її з середньою по Україні, та її коефіцієнт вище – коефіцієнт заробітної плати, який потім вкладається у формулу", - пояснила чиновниця.

Раніше ми повідомляли, в рамках пенсійної реформи з наступного року в Україні посилять правила виходу на заслужений відпочинок. В першу чергу, мова про необхідний трудовий стаж.

Зокрема, у 60 років, на пенсію зможуть вийти ті, у кого робочий стаж 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років. Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6.

Звернемо увагу, що сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 27 років робочого стажу.

Нагадаємо, в даний час в Україні діє солідарна система виплати пенсій (перший рівень), коли гроші нараховуються з податків працюючого населення. Враховуючи ситуацію, що скоро в країні на одного працівника припадатиме два пенсіонера, було ініційовано впровадження другого рівня - так званої, накопичувальної пенсії.

Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.

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