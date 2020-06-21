Деяким українським пенсіонерам каратин може піти на користь в плані розміру виплат
Про це заявила заступник голови Пенсійного фонду Ірина Ковпашко в ефірі каналу "Україна 24".
Чиновниця нагадала, що у грудні 2019 року середня заробітна плата була більше 10 000 грн, потім вона почала знижуватися і в квітні впала до 9 300 грн.
"Якщо люди, які є пенсіонерами, продовжують працювати, то для них така ситуація корисна (карантин, - ред.). Якщо їх зарплата не змінилася, то, ділячись на меншу, буде вище їх індивідуальний коефіцієнт і, відповідно, розмір пенсії. Умовно кажучи, якщо людина отримувала зарплату 4 500 грн, то ми зіставляємо її з середньою по Україні, та її коефіцієнт вище – коефіцієнт заробітної плати, який потім вкладається у формулу", - пояснила чиновниця.
Удар по долару і євро, нові правила отримання пенсій і посилення карантину – головне за ніч
Долар масово скуповують, що буде з курсом валют в Україні: «НБУ в три рази збільшив...»
Нокаут курсу долара, посилення карантину і нові пенсії — головне за ніч
Українцям дадуть плюс 50% до зарплати, Мінфін прийняв довгоочікуване рішення: "Гроші зможуть отримати..."
Раніше ми повідомляли, в рамках пенсійної реформи з наступного року в Україні посилять правила виходу на заслужений відпочинок. В першу чергу, мова про необхідний трудовий стаж.
Зокрема, у 60 років, на пенсію зможуть вийти ті, у кого робочий стаж 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років. Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6.
Звернемо увагу, що сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 27 років робочого стажу.
Нагадаємо, в даний час в Україні діє солідарна система виплати пенсій (перший рівень), коли гроші нараховуються з податків працюючого населення. Враховуючи ситуацію, що скоро в країні на одного працівника припадатиме два пенсіонера, було ініційовано впровадження другого рівня - так званої, накопичувальної пенсії.
Нагадаємо, зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили.
Як повідомляла Politeka, прожитковий мінімум перерахують, у Мінсоцполітики назвали суми.
Також Politeka писала, що грошей на всіх немає, українців попередили про масову скасування пільг: хто потрапить під удар і за що доведеться платити.