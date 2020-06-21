Відома модель бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret" Гейл Келлі похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Фотографію, зроблену під час відпочинку на яхті, красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net.
Модель "Victoria’s Secret" в чорному слитном купальнику застигла в пікантній позі, спираючись на двері, а своїми сідницями сперлася на поруччя яхти. Вона продемонструвала всім свої ідеальні форми – струнке тіло, накочений прес і пишний бюст.
Багато фанатів встигли відзначити, що виглядає Келлі просто неперевершено.
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«Прекрасна кавказька сестра, яка об'єднує наших людей у всьому світі для кращого життя для всіх», «Красуня», Виходь за мене заміж», «Я мрію про тебе», - з захопленням пишуть в коментарях.
Раніше ми повідомляли, Гейл, яка нещодавно відзначила 25-річчя, показала в Instagram свій святковий торт. Дівчина розділила десерт з Киннеманом. На забавних кадрах вони обидва вимазалися кремом.
"Так рада, що у тебе був чудовий день народження !!!! ❤️❤️❤️"; "Ви двоє такі милі!🔥🖤😍"; "О, я так люблю це! Так весело і мило ❤️"; "Збираюся сказати: ти виглядаєш як маленька дитина ..."; "Я так заздрю! Він прекрасний"; "Ох, як солодко!", - писали в коментарях.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
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