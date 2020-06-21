Известная модель бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Фотографию, сделанную во время отдыха на яхте, красотка разместила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.
Модель "Victoria’s Secret" в черном слитном купальнике застыла в пикантной позе, облокотившись на двери, а своими ягодицами оперлась на перила яхты. Она продемонстрировала всем свои идеальные формы – стройное тело, накаченный пресс и пышный бюст.
Многие фанаты успели отметить, что выглядит Келли просто сногшибательно.
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«Прекрасная кавказская сестра, объединяющая наших людей во всем мире для лучшей жизни для всех», «Красотка», Выходи за меня замуж», «Я мечтаю о тебе», - пишут с восторгом в комментариях.
Ранее мы сообщали, Гейл, которая недавно отметила 25-летие, показала в Инстаграм свой праздничный торт. Девушка разделила десерт с Киннеманом. На забавных кадрах они оба измазались кремом.
"Так рада, что у тебя был чудесный день рождения !!!! ❤️❤️❤️"; "Вы двое такие милые!🔥🖤😍"; "О, я так люблю это! Так весело и мило ❤️"; "Собираюсь сказать: ты выглядишь как маленький ребенок ..."; "Я так завидую! Он великолепен"; "Ух, как сладко!", - писали в комментариях.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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