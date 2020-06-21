Известная модель бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" Келли Гейл похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Фотографию, сделанную во время отдыха на яхте, красотка разместила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Модель "Victoria’s Secret" в черном слитном купальнике застыла в пикантной позе, облокотившись на двери, а своими ягодицами оперлась на перила яхты. Она продемонстрировала всем свои идеальные формы – стройное тело, накаченный пресс и пышный бюст.

Многие фанаты успели отметить, что выглядит Келли просто сногшибательно.

«Прекрасная кавказская сестра, объединяющая наших людей во всем мире для лучшей жизни для всех», «Красотка», Выходи за меня замуж», «Я мечтаю о тебе», - пишут с восторгом в комментариях.

Ранее мы сообщали, Гейл, которая недавно отметила 25-летие, показала в Инстаграм свой праздничный торт. Девушка разделила десерт с Киннеманом. На забавных кадрах они оба измазались кремом.

"Так рада, что у тебя был чудесный день рождения !!!! ❤️❤️❤️"; "Вы двое такие милые!🔥🖤😍"; "О, я так люблю это! Так весело и мило ❤️"; "Собираюсь сказать: ты выглядишь как маленький ребенок ..."; "Я так завидую! Он великолепен"; "Ух, как сладко!", - писали в комментариях.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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