Шоумен Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пиріжков, показав нове сімейне фото, але на цей раз без дружини
На знімку, який оприлюднено в Instagram, популярний артист красується зі своїми двома доньками - старшою Алісою і молодшою Амелі, передає Politeka.net.
Пиріжків з задоволеним виглядом розсівся в кріслі в діловому костюмі, сорочці та краватці, а з боків його оточили дві красуні дочки, які були одягнені в сукні з однакової тканини і схожі туфельки. Дівчатка виглядали трохи скутими, якщо старша Аліса ще хоч якось посміхалася, то молодшенька і зовсім була переляканою.
Фотографію шоумен приурочив до Дня Батька - свято яке відзначають у багатьох країнах. Це свято перехідне — його відзначають в третю неділю червня і в 2020 році віно припало на 21 число.
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«Найкраще, що може зробити батько для своїх дітей — це любити їхню матір. З Днем Батька, Татусі!!!», - привітав своїх підписчиків Ревва.
Фоловерів не пройшли повз і почали у відповідь вітати артиста.
Раніше ми повідомляли, 45-річний артист опублікував знімок, на якому позує в білій сорочці з голим торсом і світлих штанах на морському березі, а фотографію підписав віршем Олександра Пушкіна «Земля і море».
Таким чином зірка сцени нагадав шанувальникам про те, що 6 червня 221 рік тому народився класик російської поезії.
Разом з тим він продемонстрував фанатам підтягнуту накачану фігуру, яку важко приховати навіть під одягом.
Ми також писали, що кожен рік Олександр і Анжеліка святкують річницю весілля, даючи одне одному нові обіцянки вірності і любові в найкрасивіших куточках планети.
Нагадаємо, блакитноока дочка Артура Пирожкова умилила знімком з таємничим вихованцем
А ще Politeka писала, чарівна дружина Артура Пирожкова захопила сімейним кадром з доньками
Також Politeka повідомляла, що Артур Пірожков похвалився атлетичною фігурою на березі моря