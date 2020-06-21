Украинская исполнительница Анна Седакова сверкнула глубоким декольте и поразмышляла на тему мечтаний

Популярная артистка на страницах соцсетей не только выставляет пикантные фотографии, но и часто делится с поклонниками своими мыслями и переживаниями.

Новый пост Анна посвятила рассуждениям о своих новых мечтах и целях. Публикацию в Инстаграм она подкрепила фотографией, где знаменитость позирует в стильном образе: в салатовой блузке с очень большим вырезом на груди. Свой новый стиль она дополнила черными солнцезащитными очками и крупными серьгами, передает Politeka.net.

«Мы умчались за город, для того, чтобы помечтать. Ни один из наших планов не сбылся в этом месяце , как бы мы не старались 😂 Это наверное нам, ярым оптимистам и беспредельщикам , что-то пытается поведать жизнь. Для нас нет и никогда не было ничего невозможного . А сейчас мы просто не можем сесть на самолёт и улететь. Теперь у нас появились новые мечты и новые цели . И кажется, теперь они стали ещё глобальнее. А о чем мечтаешь ты?», - написала Анна.

Фанаты как обычно отреагировали на новую фотографию Седаковой.

«Тема декольте, раскрыта не полностью...но всё равно 🔥🔥», «Очень красивая фотография❤️😍😍», «Аня, вы феерия просто💐❤️», «Самая красивая женщина в мире.!🦄🌺🥇», - пишут в комментариях.

Как сообщалось ранее, известная певица и бизнесвумен Анна Седокова порадовала фанатов нежным образом.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее фото, на котором она предстала в красивом платье с глубоким вырезом в районе декольте. Седокова сделала игривую прическу, а на шею повязала кусочек ткани в тон с платьем. Девушка едва втиснула свою пышную грудь в платье. Ножки звезды оказались закрытыми, но это только придало загадочности и соблазнительности образу Анны.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает