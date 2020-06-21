Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а недавнє зворушливе відео знову підігріло чутки про їх роман

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту. А після того, як відео, опубліковане прихильницею пари в Instagram, знову розлетілося по мережі, шанувальники почали підігрівати чутки про життя зірок новим чином.

Так, як повідомлялося раніше, вже досить довгий час ходять чутки про любовний роман відомої української співачки з її колегою Даном Баланом. Поки що зірки ретельно приховує своє особисте життя, але і не спростовують чутки.

На сторінці фан-групи в соціальній мережі Instagram був представлений ролик з Тіною і Даном, на якому пара мило пофліртувала і пообнималась один з одним.

"Закохані солодкі булочки ❤️🥯", - сказано під роликом в мережі. Фанати одразу ж захопилися образами знаменитостей і їх відносинами.

До цього продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

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