Що буде з цифрами в обмінниках після вихідних

Курс долара наступного тижня зможе здивувати українців

Аналітик Вадим Іосуб спрогнозував для журналістів РБК-Україна курс долара на наступний тиждень.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).

Що ж стосується наступного тижня, то курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривень. Помітні зміни курсу не очікуються.

Експерт додав, що незначні коливання свідчать про те, що курс знайшов своє тимчасове рівновагу поблизу поточних рівнів. Тобто очікується, що курс долара поки зупиниться на нинішніх значень 26,7/26,9 гривень за долар.

"На найближчий тиждень не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", - додав Іосуб. Тому, поки не пізно українцям варто бігти в обмінники.

Варто нагадати, що курс валют в Україні 21 червня буквально «замерзне» перед тим, як долар і євро грандіозно обваляться.

Так, долар продаватимуть за 26,7633 гривні, а вже в понеділок валюта обвалиться до 26,7207 гривень за банкноту.

Євро тим часом проб'є «психологічну позначку»: сьогодні вони будуть віддаватися за 30,0579, а в понеділок вже за 29,9953 гривні.