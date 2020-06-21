Курс долара наступного тижня зможе здивувати українців
Аналітик Вадим Іосуб спрогнозував для журналістів РБК-Україна курс долара на наступний тиждень.
За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні змінився незначно і по-різному на різних сегментах валютного ринку. Зокрема, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара виріс з 26,60 до 26,76 грн (+0,6%).
Що ж стосується наступного тижня, то курс долара буде торгуватися близько позначки 26,7/26,9 гривень. Помітні зміни курсу не очікуються.
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Експерт додав, що незначні коливання свідчать про те, що курс знайшов своє тимчасове рівновагу поблизу поточних рівнів. Тобто очікується, що курс долара поки зупиниться на нинішніх значень 26,7/26,9 гривень за долар.
"На найближчий тиждень не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", - додав Іосуб. Тому, поки не пізно українцям варто бігти в обмінники.
Варто нагадати, що курс валют в Україні 21 червня буквально «замерзне» перед тим, як долар і євро грандіозно обваляться.
Так, долар продаватимуть за 26,7633 гривні, а вже в понеділок валюта обвалиться до 26,7207 гривень за банкноту.
Євро тим часом проб'є «психологічну позначку»: сьогодні вони будуть віддаватися за 30,0579, а в понеділок вже за 29,9953 гривні.
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