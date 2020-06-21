Меган Маркл вважає, що у неї є покликання, яке вона повинна розвивати

Принц Гаррі і Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків і стали вести самостійне життя кілька місяців тому. Вони нещодавно замислилися, якою справою зайнятися.

Нещодавно близький друг Гарі повідомив журналістам, що Меган мріє приносити користь суспільству.

Після вбивства Джорджа Флойда і масових заворушень, що прокотилися по рідній країні актриси, вона подумала, що знайде себе в політиці. Вона хоче боротися за права людей. Маркл не влаштовує, що в США так і не переможений расизм.

Про расовий утиск дружина принца Гаррі знає не з чуток. Її дідусь був чорношкірим, і тому він постійно піддавався дискримінації. Та й сама Меган в дитинстві страждала через расизм.

"Ця історія все ще переслідує мене. Це нагадує мені про те, що наша країна зовсім не просунулася в плані рівноправності, і її чекає ще довгий шлях", – сказала Маркл.

Близький друг Маркл вважає, що їй важливо боротися з системним расизмом. Меган навіть спілкувалася з американської телеведучою Опрою та іншими лідерами спільноти, щоб зрозуміти, які дії можна зробити для вирішення проблеми.

Багато букмекерів давно говорили, що вона буде балотуватися на пост президента в 2024 році. Це б пояснило причину, через яку колишня актриса вирішила відмовитися від королівських обов'язків.

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