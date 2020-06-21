"Нагулялися": Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами щодо карантину і штрафами
В Офісі президента вирішили пригрозити українцям на тлі погіршення ситуації з поширенням вірусу з Китаю.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тищенко.
«Годі вже гуляти. Нагулялися... Велика кількість українців не розуміє всієї небезпеки. Будемо приймати міри і намагатися їх пояснити. Різними методами, в тому числі і тими, що будуть бити по кишені, тобто штрафами», - зазначив він.
Разом з тим чиновник з офісу Зеленського звернувся до українців, закликавши їх бути більш відповідальними: носити маски і дотримувати соціальну дистанцію.
Щаслива Джамала стала мамою вдруге: "Народився самий..."
"Екс-коханець" Лорак розкрив несподівану деталь роману Світлани Лободи з відомим співаком: "Стався на..."
Помолоділа Алла Пугачова з'явилася у відвертому екстра-міні: "Ну куди знову задерла стегна?"
Пенсії та допомога злетять з 1 липня, скільки складе прибавка: "До 17 тисяч..."
Нові правила отримання пенсії, українцям посилять вимоги до стажу: хто має отримати гроші
Українських пенсіонерів попередили про зміну правил виходу на відпочинок, у зв'язку з чим частині населення доведеться працювати далі.
Так, у наступному році в Україні збільшать вимоги до робочого стажу, який необхідний для виходу на пенсію. Зокрема, в 60 років на відпочинок зможуть вийти ті, у кого робочого стажу 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років.
Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6 років.
НБУ видав новий курс валют, вихідні боляче вдарять по долару і євро: чого чекати українцям
Курс валют в Україні 21 червня буквально «замерзне» перед тим, як долар і євро грандіозно обваляться.
Так, долар продаватимуть за 26,7633 гривні, а вже в понеділок валюта обвалиться до 26,7207 гривень за банкноту.
Євро тим часом проб'є «психологічну позначку»: сьогодні вони будуть віддаватися за 30,0579, а в понеділок вже за 29,9953 гривні.
Масштабна пожежа спалахнула в центрі Києва, рятувальники не справляються: кадри з місця НП
В суботу, 20 червня, у центрі Києва спалахнула сильна пожежа, яка оповила будівлю багатоповерхівки.
«Горить будівля «Київпроекту» на Богдана Хмельницького», - повідомлялося в соцмережах
Звернемо увагу, що в будівлі спалахнув один з офісів, через що дим було видно за кілька кварталів. Також в кадр потрапили кілька бригад пожежників, які вже працюють над гасінням пожежі.
Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».
Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».
Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні: "ми не зможемо зупинити...".