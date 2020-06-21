"Нагулялися": Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами щодо карантину і штрафами

В Офісі президента вирішили пригрозити українцям на тлі погіршення ситуації з поширенням вірусу з Китаю.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тищенко.

«Годі вже гуляти. Нагулялися... Велика кількість українців не розуміє всієї небезпеки. Будемо приймати міри і намагатися їх пояснити. Різними методами, в тому числі і тими, що будуть бити по кишені, тобто штрафами», - зазначив він.

Разом з тим чиновник з офісу Зеленського звернувся до українців, закликавши їх бути більш відповідальними: носити маски і дотримувати соціальну дистанцію.

Нові правила отримання пенсії, українцям посилять вимоги до стажу: хто має отримати гроші

Українських пенсіонерів попередили про зміну правил виходу на відпочинок, у зв'язку з чим частині населення доведеться працювати далі.

Так, у наступному році в Україні збільшать вимоги до робочого стажу, який необхідний для виходу на пенсію. Зокрема, в 60 років на відпочинок зможуть вийти ті, у кого робочого стажу 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років.

Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6 років.

НБУ видав новий курс валют, вихідні боляче вдарять по долару і євро: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 21 червня буквально «замерзне» перед тим, як долар і євро грандіозно обваляться.

Так, долар продаватимуть за 26,7633 гривні, а вже в понеділок валюта обвалиться до 26,7207 гривень за банкноту.

Євро тим часом проб'є «психологічну позначку»: сьогодні вони будуть віддаватися за 30,0579, а в понеділок вже за 29,9953 гривні.

Масштабна пожежа спалахнула в центрі Києва, рятувальники не справляються: кадри з місця НП

В суботу, 20 червня, у центрі Києва спалахнула сильна пожежа, яка оповила будівлю багатоповерхівки.

«Горить будівля «Київпроекту» на Богдана Хмельницького», - повідомлялося в соцмережах

Звернемо увагу, що в будівлі спалахнув один з офісів, через що дим було видно за кілька кварталів. Також в кадр потрапили кілька бригад пожежників, які вже працюють над гасінням пожежі.

Пожар на Б.Хмельницкого! Gepostet von Киев Оперативный am Samstag, 20. Juni 2020

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні: "ми не зможемо зупинити...".