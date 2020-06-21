Вже з наступного тижня сім'ї українців, які померли в результаті боротьби з китайським вірусом, почнуть отримувати належні їм виплати

Мова йде про сім'ї медиків, які померли від наслідків, викликаних бушуючим в країні і світі захворюванням. Про це розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна під час наради з президентом. Вона уточнила, що українцям почнуть перераховувати страхові виплати з 22 червня.

Гроші отримають сім'ї медиків, чиї життя забрав вірус. Суми виплат для постраждалих від захворювання лікарів також були визначені раніше на цьому тижні. Зокрема, було вирішено, що медики, які підхопили COVID-19 під час професійної діяльності і в результаті отримали інвалідність, отримають:

I група інвалідності – 840 800 грн;

II група інвалідності – 735 700 грн;

III групи інвалідності – 630 600 грн.

У разі ж смерті лікаря, його родині належить виплата у розмірі 1,57 мільйона гривень. У той же час уточнюється, що якщо смерть сталася не під час роботи з пацієнтами, родичі медика отримають 210 тисяч гривень.

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Так, у наступному році в Україні збільшать вимоги до робочого стажу, який необхідний для виходу на пенсію. Зокрема, в 60 років на відпочинок зможуть вийти ті, у кого робочого стажу 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років.

Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6 років.

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