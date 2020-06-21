Жена популярного украинского исполнителя Димы Монатика порадовала фанатов и показала, как отдыхает с семьей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Чудесный семейный день ☀️💕#ВЕЧЕРиНОЧКА в домашних условиях», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Ирина позирует в бассейне с надувной игрушкой. А на других снимках сам Монатик прогуливается с детьми. Снимки спровоцировали настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Просто мечта», «круг – бомба», «Нужно отходить после съёмочных "вечериночных" дней», «классно отдохнули», «милота», «вы реально веселая семейка», «это так мило», - пишут они.

До этого мы писали, что жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, порадовала видом в купальнике

Красотка публиковала снимки с пляжа и, вероятно, скучает по препровождению под жарким солнцем, пишет Politeka.net. Ирина опубликовала архивное горячее фото в купальнике.

Жена певца позировала в черном купальном наряде, который подчеркнул пышную грудь, тонкую талию и красивые бедра.

Красотка выставила стройную ножку вперед, чтобы сделать силуэт более стройным.

Волосами звезды игрался ветер. Ирина улыбалась и смотрела в камеру.

Напомним, что Дмитрий Монатик прикрыл обнаженную жену одной ракушкой: «Невероятная…».

А еще Politeka писала, что в семье Монатика пополнение, фото малышки взорвали сеть: "Какая прелесть! Вы осмелились!".

Также Politeka сообщала, что жаркая жена Монатика потрясла своими формами в черном купальнике: "Зажигательная".