Російська актриса Христина Асмус вразила несподіваною витівкою, її застукали під час відпочинку у ненависника України Івана Охлобистіна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Та цікаві конкурси», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Асмус позує поруч з Охлобистіним, вбравшись при цьому в корону. На голові у скандального актора красується не менш дивний головний убір.

«А з Гаріком розцвіла ще краще!», «царівна», «Так ось ти який, коронавірус», «Знову соррі Христинка! Ви очаровашка! Але він неврастенік же! Причому за життя», «зауваження як би, не викладати фотки з дебілами, хоча вони й партнери по зйомках», - пишуть її шанувальники.

Звернемо увагу, що Охлобистін не раз скандально висловлювався на тему російської агресії на адресу України, всіляко підтримуючи й виправдовуючи політику Кремля.

До цього ми писали, що російська актриса Христина Асмус не боїться пробувати себе в нових ролях в кіно. Відповідну публікацію зірка кіно опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На фото можна побачити розкішну Христина Асмус в поліцейській формі, яка тримає пишний букет червоних троянд.

Публікація присвячена останньому епізоду серіалу "Герой за викликом", який транслювався вчора на ростб.

"Здравія бажаю! Це були прекрасні зйомки з фантастичною командою! Дякую всім і кожному! Нескінченна любов і вдячність", - підписала Асмус публікацію у своєму Instagram.

Нагадаємо, скандальна Асмус приміряла форму, змусивши чоловіків пускати слину.

А ще Politeka писала, що "нажравшийся" Харламов налякав зовнішнім виглядом, промовистий кадр.

Також Politeka повідомляла, що Асмус у відвертій позі розвалилася на сходах і здивувала визнанням.