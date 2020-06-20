В Офісі президента вирішили пригрозити українцям на тлі погіршення ситуації з поширенням вірусу з Китаю

Як повідомляє Politeka, про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тищенко.

«Годі вже гуляти. Нагулялися... Велика кількість українців не розуміє всієї небезпеки. Будемо вживати заходів і намагатися їх пояснити. Різними методами, в тому числі й тими, що будуть бити по кишені, тобто штрафами», - зазначив він.

Разом з тим чиновник з офісу Зеленського звернувся до українців, закликавши їх бути більш відповідальними: носити маски і дотримувати соціальну дистанцію.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський попередив українців про посилення контролю за заходами безпеки.

20 червня відбулася селекторна нарада з приводу ситуації з китайським вірусом. Володимиру Зеленському доповіли, що в Україні значно зріс показник захворюваності, зараз він складає 44 особи на 100 тисяч населення. У зв'язку з цим влада прийняла нові заходи.

Так глава МОЗ Максим Степанов заявив, що найбільше хворих у Львівській та Закарпатській області. Міністр припускає, що на Західній Україні доведеться вводити більш жорсткі обмеження терміном на один тиждень. Крім того, по всій Україні пройдуть інспекції.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

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