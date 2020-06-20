Українських пенсіонерів попередили про зміну правил виходу на відпочинок, у зв'язку з чим частині населення доведеться працювати далі

Про це йдеться в матеріалі Finance.

Так, у наступному році в Україні збільшать вимоги до робочого стажу, який необхідний для виходу на пенсію. Зокрема, в 60 років на відпочинок зможуть вийти ті, у кого робочого стажу 28 років і більше. У 2022-му році вимоги збільшаться до 29 років.

Жінки в наступному році зможуть вийти на пенсію в 60 років замість нинішніх 59,6 років.

Звернемо увагу, що сьогодні для того, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 27 років робочого стажу. У 63 роки на відпочинок вийдуть українці, у яких є повні 17 років стажу.

Якщо немає і його, на пенсію можна буде претендувати в 65 років.

Також законом передбачена надбавка тим, у кого робочий стаж більше, ніж необхідний. Їм додадуть 1%.

Як повідомлялося раніше, в Міністерстві фінансів хочуть закладати бюджетні гроші на щорічну індексацію пенсій.

Таку заяву під час виступу в парламенті зробив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, індексація пенсій, яка була проведена в квітні 2020 року, буде проводитися щорічно.

Наголошується, що Кабмін вніс зміни бюджету гроші на квітневу індексацію пенсій. В уряді планують передбачати кошти на індексацію пенсійних виплат щорічно.

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