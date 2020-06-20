Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала всю себе без білизни і одягу

Знаменитість любить показувати в соціальній мережі Instagram далеко не рекламні кадри своєї косметики. Також дівчина часто дивує фігурою на відпочинку. Кайлі любить веселитися на пляжі, демонструвати фігуру в бікіні і вражати гарячим видом

В цей раз Кайлі постала перед фанатами без одягу і будь-яких прикрас. Спокуслива знаменитість вирішила прикрити груди рукою, а особа приховала за солом'яним капелюхом, але це не завадило фанатам захопитися чином Дженнер:

«Мені потрібно ще декілька приватних фотографій, щоб вивчити ці грудей, щоб я міг їх розпізнати 😌», «Це повинно бути обкладинка нового альбому Тревіса», «Не всі мають бачити це занадто багато тіла», «Як вона може бути такою блискучою», «Дайте мені їх побачити», «@tgaarciaa Мені потрібна твоя допомога, щоб зробити знімок, подібний цьому, в один прекрасний день !!», «Дуже красивий і чудовий вид», «Чорт візьми, я б хотів, щоб у мене була така фотографія, але усі мої фотографії начебто погані LOL», - написали шанувальники.

Схоже, дівчина епатує публіку кожен день, вихваляючись своїми формами в купальниках і нижній білизні без якого-небудь сорому і скромності. При цьому Кайлі часто показує, як веселиться без дитини і свого коханого. Дівчина вважає за краще проводити час з подругами на пляжі або біля басейну.

Також Кайлі позувала в модному купальнику з кольоровим принтом на білому фоні і такого ж яскравого відтінку парео, яка пов'язала собі на стегна. Знаманитость при цьому без зайвої скромності похвалилася формами подружки, на тлі якої навіть здалася шанувальникам більш худий.

«фатальні красуні», « Я і ти, коли ми підберемо відповідні купальники для пляжної поїздки, LOL @_mariarodriguez», «епічний відок», «Мені подобається, що твої фотографії – мистецтво», «Я помітив, що ви завжди маєте потребу в захисному ковдрі = це означає, що вам завжди потрібно мати з собою BFF, який завжди у вас під стегном», «Чорт візьми, ми так хотіли б, щоб ваш одяг була мокрою, облийте їх водою!».

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