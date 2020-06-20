Українська модель Міла Кузнєцова, яка брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size-2019 подражнила шанувальників своєю головною гордістю

У себе в Instagram красуня опублікувала сторіз, знявши великим планом свої неосяжні груди, передає Politeka.net. Дівчина використовувала фільтр кішечки, щоб виглядати милою. Вона зазначила, що нікуди не зникала, просто у неї накопичилося багато справ, пов'язаних з днем народження.

Красуня вибрала для селфі тісну майку або топ, в якій її груди виглядали просто чудово. Під кінець дівчина потрясла нею, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова фотографувалася на вулиці в спортивному костюмі, який обтягнув її пишні форми. Вона вибрала лосини і кофту, яку розстебнула настільки, що її головна гордість мало не випала з декольте.

Як відомо, Кузнєцова народилася і виросла в Києві. Популярність вона здобула завдяки своїм великим грудям, які, до речі, натуральні. Дівчина активно просуває себе в мережі і на телеекранах. Вона брала участь у проекті «Модель XL», часто дає інтерв'ю журналістам, знімається для реклами. Обсяг її грудей 115 сантиметрів.

Незважаючи на такі пишні форми, Міла активно займається спортом, щоб тримати себе в тонусі.

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

Як повідомляла Politeka, Міла Кузнєцова роздяглася і виставила гордість в незвичайній позі: "Форми просто вогонь".

Також Politeka писала, що Міла Кузнєцова ледве втиснула гідності в незвичайне плаття: "Ще трохи і...".