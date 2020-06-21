Українські зірки мають шикарну зовнішність, якій можна тільки позаздрити
Артистки не упускають можливості продемонструвати свої тіла в будь-яких нарядах, будь то влітку або взимку, пише Politeka.net. Подивімось на красунь, які не соромляться показувати фігуру у відвертих сукнях.
Співачка Настя Каменських ледь не впустила бюст зі сріблястої сукні з відвертим декольте, відкритою спиною та екстремальної довжини. Красуня просто ідеально виглядає і такий образ неможливо забути.
Тіна Кароль в чорному платті, виділила пишні груди незвичним кроєм. До того ж, безсоромний наряд оголив струнку талію знаменитості. Загалом, красуня виглядає дуже гаряче.
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Справжня серцеїдка Світлана Лобода вбралася в легке плаття з пікантними вирізами. Наряд відкривав види на рівну спинку і стегна знаменитості. Зірка просто приголомшлива.
Ані Лорак може похвалитися ідеальною фігурою. Зірка одягла обтягуючий одяг, який підкреслив пишні груди.
В топі варто згадати красуню, що набирає популярність: ефектна гімнастка, учасниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова підкорює красою в будь-яких вбраннях, однак не можна не відзначити її образ у вечірній сукні з глибоким декольте. Модель не тільки похвалилася ідеальною фігурою, але і прекрасною розтяжкою.
Нагадаємо, Настя Каменських позувала в лосинах і топі, демонструючи стрункі форми. Зірка вирішила зібрати волосся у вузол, мабуть зібралася тренуватися або тільки закінчила, адже на тлі можна побачити килимок для занять. Співачка посміхалася на камеру, а доповнила образ стильними годинниками.
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