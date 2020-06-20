В Україні мають намір змінити порядок першій реєстрації транспорту, що завозиться з-за кордону

Як передає Politeka.net, проект постанови з'явився на сайті МВС.

Серед запропонованих проектом постанови змін містяться наступні:

Забороняється перша реєстрація б/в мікроавтобусів, якщо вони були перероблені з вантажних на пасажирські.

Для реєстрації транспорту, ввезеного в Україну, як і раніше, буде потрібно перевірити сертифіката відповідності. Але якщо зараз досить його копії, то у випадку прийняття постанови документ перевірять через реєстр виданих сертифікатів.

Завезення в Україну битих машин "під утилізацію" забороняється. Зареєструвати можна буде тільки автомобілі з техпаспортом. Довідка про утилізацію, як зараз, вже не підійде.

Для б/в транспорту зажадають переклад документів про його реєстрацію за кордоном. Перекласти документи можна буде тільки через консульство або офіційні органи інших держав (з проставленням відповідного апостиля).

"Без легалізації такі документи приймаються у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна", - уточнили в МВД.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді розповіли, коли буде затверджений законопроект про пільгового розмитнення евроблях в Україні. За словами спікера Дмитра Разумкова, у Парламенті є чітка позиція з цього документу.

«Є внутрішньо парламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати, продовжувати відстрочки – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція як парламенту, так і уряду для того, щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу», - пояснив Разумков.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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