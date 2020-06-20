В Украине намерены изменить порядок первой регистрации транспорта, который завозится из-за границы

Как передает Politeka.net проект постановления появился на сайте МВД.

Среди предлагаемых проектом постановления изменений содержатся следующие:

Запрещается первая регистрация б/у микроавтобусов, если они были переделаны из грузовых в пассажирские.

Для регистрации транспорта, ввезенного в Украину, как и ранее, будет нужно проверить сертификата соответствия. Но если сейчас достаточно его копии, то в случае принятия постановления документ проверят через реестр выданных сертификатов.

Завоз в Украину битых машин "под утилизацию" запрещается. Зарегистрировать можно будет только автомобили с техпаспортом. Справка об утилизации, как сейчас, уже не подойдет.

Для б/у транспорта потребуют перевод документов о его регистрации за границей. Перевести документы можно будет только через консульство или официальные органы других государств (с проставлением соответствующего апостиля).

"Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых принимает участие Украина", - уточнили в МВД.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде рассказали, когда будет утвержден законопроект о льготной растаможки евроблях в Украине. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в Парламенте есть четкая позиция по этому документу.

«Есть внутренне парламентская позиция по вопросу доступного растаможки. Вопрос есть, невозможно закрывать на это глаза, откладывать, продолжать отсрочки – тоже не вариант. Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства для того, чтобы учесть позицию всех участников этого процесса», - пояснил Разумков.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.