Відомий російський співак Сергій Лазарєв показав, як справляється зі спекою в своїй спальні

Виконавець поділився пікантним фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На опублікованому знімку напівоголена зірка розвалилася на ліжку, знемагаючи від спеки. Артист поклав голову на руку і стомлено дивиться в камеру. Судячи по волоссю, перед зйомкою він тільки вийшов з душу.

Сергій Лазарєв роздягнувся до пояса, щоб хоч якось витримати денну спеку. Біля самої межі кадру можна помітити не то штани, не то рушник, яким співак прикрив сідниці.

Користувачі соціальної мережі прокоментували зовнішній вигляд знаменитості під постом, навіть співачка Ані Лорак не стрималася і "лайкнула" фото:

"Подобу грецької фотографії)))) 😁🔥"; "Тут вже не спека! Тут виверження вулкана🔥🔥"; "Не зупиняйтеся 🙈🔥😍😍"; "Дякую,тепер взагалі вогонь🔥"; "Незаконно шедевральний фото 😁"; "Який гарний хлопчик"; "От спека ж! А Ви, Сергій доводьте до кипіння..."; "Це просто кайф🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️".

Як відомо, Лазарєв певний час зустрічався з телеведучою Лерою Кудрявцевою. Крім цього, співаку приписували роман з Поліною Гагаріною і Ані Лорак. Сам артист намагається приховувати своє особисте життя від сторонніх очей.

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