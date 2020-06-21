Модель Демі Роуз, яку називають британською Кім Кардашьян, виставила напоказ бюст

Красуня любить епатувати публіку своїми відвертими знімками, повідомляє Politeka.net. На цей раз модель опублікувала гаряче фото в сторіз Instagram.

Красуня постала у вбранні з відвертим декольте. Бюст зірки, здавалося, зараз вистрибне з величезного вирізу. До того ж пікантності додавало те, що красуня не одягла білизни.

Тонка тканина лежала на грудях без всяких кріплень. Якби був вітер, то принади Демі тут же опинилися у всіх на виду.

Красуня розпустила хвилясте волосся, її вигляд був хоч і гарячим, але й одночасно, милим. Зірка невинно дивилася в камеру і посміхалася.

Фото не отримало багато лайків та коментарів у відкритому доступі. Можливо, зірку засипали компліментами в особистому листуванні.

Варто відзначити, що зараз на зірку підписані 14,1 млн користувачів мережі. Її пости моментально набирають тисячі лайків та коментарів.

Нагадаємо, Демі Роуз на архівному фото постала з темним волоссям, а зараз у неї світле. Кучеряві локони трохи прикрили обличчя красуні.

Роуз дивилася в камеру, приспустивши сукню. Модель ледь не засвітила великі груди, але вчасно зуміла прикрити їх рукою.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз позувала у напівпрозорій сукні з величезним декольте. Зірка стояла перед камерою і показувала всю себе, особливо величезне декольте, в якому видно пишні форми красуні, адже білизни на зірці не було.

Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а для фото ще і застосувала яскравий макіяж.

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