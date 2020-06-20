Модель Демі Роуз показала фігуру в незвичайному образі, скинувши личик і підкоривши видом

В цей раз Демі вирішила з'явитися перед фанатами в одній лише чорній білизні і білосніжному балахоні, більше нагадує простий халат. При цьому свою оголені груди дівчина закрила спеціальними наклейками-сердечками, щоб приховати зайве, повідомляє Politeka.net.

Так, дівчина продемонструвала чином, позуючи на природі серед скелястій місцевості і дивуючи пікантністю свого вбрання – дівчина позувала практично не приховуючи своїх достоїнств. Струнке тіло зірки, зокрема, вид її форм, одразу ж підкорив фанатів. Не секрет, що свою популярність Демі отримала завдяки жарким фото, на яких завжди позує або в білизні, або ж в міні-бікіні.

«Благослови ваше неділю 💗», «Zzz😍😍😍❤️❤️❤️❤️», «Хермоза», «Hermosa princesita !!! 😍🔥😍!», «🌷🌷🌷🌷😘 Дівчина, та ви чудова бестія😘😘💌💌💗💗», «Шалена імператриця без купальника, вауl👙😘», «ти пьянишь своєю красою, красуня, але дякую за ніч», «Просто чудова жіночка❤️», «Ось це так❤️❤️❤️👌👌👌👌👌».

Раніше ми повідомляли, що дівчині вдалося в черговий раз підкреслити свої ідеальні вигини досить крихітним купальником, тому шанувальники тут же написали безліч коментарів на адресу молодої моделі, деякі навіть порадили іншим "тримати свої щелепи", адже форми знаменитості виглядають неймовірно.

Варто відзначити, що раніше дівчина розповідала, що в основі її фігури лежать: гени, до біса важка робота над собою і регулярні заняття в тренажерному залі, а також добре збалансоване харчування.

Її тренер також розповідав, що дівчина тренується до п'яти разів на тиждень залежно від графіка роботи. А що стосується пишних форм зірки, то досвідчені фахівці заявляють, що, як би ви не старалися, отримати такі форми природним шляхом неможливо. Тут явно присутня пластика і дуже гарна.

Нагадаємо, що засмагла Демі Роуз в рожевому бікіні показала свої солодощі: "Боже, аж слинки течуть".

А ще Politeka писала, що Демі Роуз не втримала свої форми в незвичайному купальнику: "Гаряча і скажена".

Також Politeka повідомляла, що прекрасна Демі Роуз позбулася білизни і приголомшила розміром: "Можна дивитися вічно".