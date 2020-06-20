34-річна українська співачка, учасниця "Квартал 95" Марта Адамчук порадувала шанувальників яскравою фотосесією

Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Проблеми в житті були, є і будуть. Розуміючи це, спочатку хочеться опустити руки і перестати намагатися щось виправляти. А можна, як варіант, не старатися зовсім)), а перетворити свої турботи в мистецтво. І вони перестануть бути проблемами) Я так рада, що в моєму житті мені щастить зустрічати по-справжньому прекрасних людей. Вони такі не тому, що ідеальні, як раз навпаки - як і кожен з нас, вони зовсім недосконалі. Але вони це розуміють і з любов'ю приймають, працюють і сміються над собою, а це моя улюблена самоіронія) Вони малюють, створюють аромати і діляться з іншими своїм досвідом", - зазначила артистка підписи до знімків.

Зазначимо, що зі своїми проблемами Марта впоратись змогла: одягнувши джинси і топ з відкритою спиною вона знялася в яскравій фотосесії.





А відсутність бюстгальтера лише додало пікантності кадрів.

Раніше артистка поділилася в своєму Instagram фото, на якому постала в зухвалому чорному піджаку з дуже глибоким декольте.

Адамчук з'явилася без макіяжу, але зате прикрила обличчя чорно-білої захисною маскою з оригінальним візерунком, при цьому спідню білизну, мабуть, зірка вирішила не надягати.

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