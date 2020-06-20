Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова розповіла про стосунки з іншими

Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша любить епатувати публіку своїми появами і новими модними образами з яскравим макіяжем на обличчі. Цього разу молода переможниця "Холостяка" вирішила похвалитися стильним вбранням, а також розповісти під фото про стосунки з іншими і чому поклоннкам не слід обмежувати знайомства з нею, передає Politeka.net.

Так, Даша розповіла, що їй часто пишуть, що бачили її в місті, хотіли познайомитися особисто, але посоромилися підійти. Особливо, після її поїздки в Одесу, було багато таких повідомлень.

«Дівчата, не бійтеся і не соромтеся. У такі моменти я хвилююся не менше, ніж ви. Я не зірка, не всесвітньо відома співачка чи актриса кіно, поки що 😅😂👌🏼 Я завжди не проти спілкування в живу, нікому не відмовляю в «селфи» і перекинутися парочкою приємних, добрих слів.

Та навіть, якщо коли-то доб'юся великих висот і стану публічною особою, я ніколи не буду дивитися на людей з висока. Мені дуже шкода, що багато хто, зловивши зірку, ведуть себе дивно і, часом, огидно. Ставлять себе на вигаданий п'єдестал. Це в корені не правильно і швидко спалахує, то швидко згорає», - написала Даша.

Ось що відповіли шанувальники:

«Даша💔», «Дуже сподіваюся що скоро побачу тебе де-небудь❤ дуже хочу зустріти людину за якого боліла всі випуски😍❤❤❤»,»Ти така крутишка😘🔥🔥🔥», «Ох від б мені тебе зустріти. Я б і познайомилася і обняла дуже дуже міцно😍😍😢😢😢😢», «Яка гарна!», «Гарна❤️❤️», «А якщо я зустрінемося в поїзді у вагоні люкс?».

Раніше Даша показала, як веселиться в банному хаталике на терасі під час відпочинку в Одесі. Також вона розповіла про свої емоції з приводу відпочинку. Щаслива дівчина позувала в природному вигляді за столиком з безліччю смачних страв.

«Одеса ♥️ Ну що ж за чудове місто. Так рада зараз тут перебувати, абстрагуватися від буденності і набратися сил від такої особливої атмосфери, сонця, моря... Зараз кордони закриті, але це не привід сумувати. Тому що, з іншого боку, дана ситуація дозволяє пізнавати рідну країну. Адже, у нас так гарно і колоритно 😍 Ну що ж, здавайте ваші улюблені місця в Києві? Куди рекомендуєте поїхати? 👇🏽», - написала Даша.

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