Курс долара на наступному тижні буде стабільним, але друга хвиля епідемії внесе свої корективи



Таку думку висловили експерти в коментарі виданню "Сьогодні".



Проаналізувавши ситуацію на ринку валют вони прийшли до висновку, що ще тиждень нас чекає стабільний курс.

"Наступного тижня коридор 26,5-27 грн/долар збережеться. Цьому сприяють дії Нацбанку, не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше", - зазначив Олег Пендзин.

Водночас, експерти вважають, що на майбутній курс долара може вплинути можливе посилення карантину, пов'язане з епідеміологічною ситуацією в Україні.

"Ринок уважно стежить за ситуацією з розповсюдженням вірусу і рішеннями влади з посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другу хвилю жорсткого карантину, і тоді з курсом може бути все що завгодно, аж до обвалу гривні", - зазначив Андрій Шевчишин.

Поки ситуація не погіршилася, експерти радять купувати іноземну валюту, але попереджають, що вигоду ви навряд чи зможете отримати до початку осені.

Варто відзначити, що ситуація з епідемією в Україні продовжує ускладнитися. Останні дні тому підтвердження - замість 200-300 випадків в день, як було три тижні тому, ми маємо понад 800 випадків.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.

За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.

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