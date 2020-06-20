Курс долара на наступному тижні буде стабільним, але друга хвиля епідемії внесе свої корективи

Таку думку висловили експерти в коментарі виданню "Сьогодні".

Проаналізувавши ситуацію на ринку валют вони прийшли до висновку, що ще тиждень нас чекає стабільний курс.

"Наступного тижня коридор 26,5-27 грн/долар збережеться. Цьому сприяють дії Нацбанку, не допускає помірної девальвації гривні, при якій економіка могла б відновлюватися швидше", - зазначив Олег Пендзин.

Водночас, експерти вважають, що на майбутній курс долара може вплинути можливе посилення карантину, пов'язане з епідеміологічною ситуацією в Україні.

курс валют, обмін валют, курс долара

"Ринок уважно стежить за ситуацією з розповсюдженням вірусу і рішеннями влади з посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другу хвилю жорсткого карантину, і тоді з курсом може бути все що завгодно, аж до обвалу гривні", - зазначив Андрій Шевчишин.

Популярні новини зараз

Українців попередили про підвищення виплат, хто «розбагатіє»: «Вже з 1 липня...»

Даша з "Холостяка" показала животик після зізнання про нове кохання: «Нарешті»

Скасування ЗНО 2020: українцям оголосили остаточний вердикт, «всі отримають...»

Зростання долара, підвищення зарплат на 70% і нові правила в транспорті - головне за ніч
Показати ще

курс валют, обмін валют, курс долара

Поки ситуація не погіршилася, експерти радять купувати іноземну валюту, але попереджають, що вигоду ви навряд чи зможете отримати до початку осені.

Варто відзначити, що ситуація з епідемією в Україні продовжує ускладнитися. Останні дні тому підтвердження - замість 200-300 випадків в день, як було три тижні тому, ми маємо понад 800 випадків.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.

За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

Також Politeka писала, що у Зеленського заїкнулися про введення режиму НС в Україні: "ми не зможемо зупинити...".