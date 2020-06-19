У Міністерстві фінансів хочуть закладати бюджетні гроші на щорічну індексацію пенсій

Таку заяву під час виступу в парламенті зробив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, індексація пенсій, яка була проведена в квітні 2020 року, буде проводитися щорічно.

Наголошується, що Кабмін вніс у зміни бюджету гроші на квітневу індексацію пенсій. В уряді планують передбачати кошти на індексацію пенсійних виплат щорічно.

Нагадаємо, що в травні 2020 року українські пенсії були проіндексовані на 11%. Також в квітні-травні держава виплатила по 1000 гривень пенсіонерам, чиї виплати не перевищують 5 тисяч гривень. Крім цього, з квітня всі українські пенсіонери, які досягли 80 років, отримують щомісячну надбавку до пенсії в розмірі до 500 гривень. Це стосується тих пенсіонерів, чия пенсія нижче 9205 гривень.

Зазначимо, що взимку в Мінсоцполітики підрахували, що близько 80% українських пенсіонерів отримують пенсію нижче фактичного прожиткового мінімуму.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон, який передбачає регулярну індексацію розміру аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі. Цю індексацію будуть проводити щорічно.

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