найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала фігуру в чорному білизна

Молода спортсменка, ефектна гімнастка Даша прославилася своєю любов'ю до зухвалих витівок. Ще на шоу вона любила епатувати публіку, піднімаючи стрункі ніжки і показуючи розтяжку. Також Даша любить демонструвати після схуднення струнке тедо. Цього разу вона показала всю себе в модному білизна, передає Politeka.net.

"Приберіть дітей від екрану", - жартома сказала зірка, покрутившись перед дзеркалом. Також вона зазначила, що її вигляд їй дуже подобається і сама білизна їй йде. Схоже, дівчина зовсім не соромиться свого тіла і готова з легкістю його показати.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і бе збільшених губ її просто не впізнати.

«Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

Раніше Даша показала, як веселиться в банному хаталике на терасі під час відпочинку в Одесі. Також вона розповіла про свої емоції з приводу відпочинку. Щаслива дівчина позувала в природному вигляді за столиком з безліччю смачних страв.

«Одеса ♥️ Ну що ж за чудове місто. Так рада зараз тут перебувати, абстрагуватися від буденності і набратися сил від такої особливої атмосфери, сонця, моря... Зараз кордони закриті, але це не привід сумувати. Тому що, з іншого боку, дана ситуація дозволяє пізнавати рідну країну. Адже, у нас так гарно і колоритно 😍 Ну що ж, здавайте ваші улюблені місця в Києві? Куди рекомендуєте поїхати? 👇🏽», - написала Даша.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".