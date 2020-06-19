Українська співачка Тіна Кароль вразила яскравим образом в модному костюмі бірюзового відтінку

Так, в цей раз на новому фото, опублікованому на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, зірка з'явилася в стильному костюмі і короткому топі. Яскравий образ зірки тут же вразив фанатів, пише Politeka.net.

Певиуа приміряла стриманий костюм м'ятно-бірюзового відтінку в стилі мінімалізм - без принтів, прикрас і зайвих деталей. Під акуратним піджаком зірки ідеально завершував модний образ кроп-топ нюдового відтінку.

А от на обличчі зірки був цього разу звичний яскравий макіяж з акцентом на червоні губи Кароль. Як відомо, яскраво-червона помада вважається своєрідною родзинкою образу Тіни.

До цього на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані схожі кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

Також у соціальній мережі Instagram з'явився саме такий знімок, на якому артистка вирішила показати себе в сміливому і одночасно з цим — ніжному образі. Розстебнувши сорочку, зірка показала, що позувала зовсім без білизни і збентеження при цьому.

На фотографії вона позує в незвичайному стилі - стоячи трохи в стороні від об'єктива й дивлячись кудись убік. Тіна позувала в білій сорочці, спеціально розстебнувши всі гудзики і представивши шикарний вигляд, але завбачливо прикривши зайве руками. Її волосся розпущене без будь-яких гарних укладок - просто спадають на плечі м'якими, злегка спушенными хвилями, а на обличчі природний макіяж.

«Ексклюзив М1 : до кінця серпня -початок вересня Тіна Кароль представить музичну трилогію. ❤Нас чекає новий етап у творчості Тиночки. Чекаєте? #ТинаКароль #TinaKarol», -повідомляється на сторінці.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

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