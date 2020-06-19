Племінниця Софії Ротару, молода співачка Соня Кей, показалася у вельми відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, поділилася переживаннями за весілля на своїй сторінці в Instagram.

" Весільна сукня 🤍 Це була одна з, мабуть, двадцяти суконь, які я переміряла, перш ніж обрала ту саму 😅 Так, це насправді складно обрати саме ту, про яку ти завжди мріяла (дівчата мене зрозуміють) одягти на своє казкове весілля. 🙈 Але я навіть не думала, що в мене виникнуть такі емоції, коли саме та сукня, яку я таки вибрала згодом, насниться мені уві сні. 😴Я думала, що це все казки, видумки, але це насправді так і є. Тому те, що має бути твоїм - буде твоїм! 😉", - написала Соня Кей.

На фото дівчина позує у білій весільній сукні. Головною фішкою вбрання стало дуже відверте декольте, яке опускається майже до самого живота. Соня Кей навіть притримала волосся руками, щоб не закрити родзинку моделі.

Користувачі соціальної мережі захоплювалися зовнішнім виглядом племінниці Ротару в коментарях:

"Я подумав знову весілля, мож сподобалося 🤣🤣"; "Краса"; "Королівське плаття"; "О, я такі теж люблю"; "Ангел".

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару без білизни показала, що підкорила чоловіка-хокеїста: "Справжня принцеса".

Як повідомляла Politeka, племінниця Ротару перед весіллям вразила експериментами з зовнішністю, співачку не дізнатися.

Також Politeka писала, що племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.