Бразильська модель Жизель Олівейра, яка прославилася після показів «Victoria's Secret», показала розкішну фігуру в міні спідниці

Як передає Politeka.net, свіже фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня вибрала фіолетовий костюм, який складався з тісного топа з глибоким декольте і міні спідниці. Жизель позувала в різних позах, виставляючи напоказ найсолодші місця: пишні груди і округлі стегна. На фото вона повернулася таким чином, що спідниця сильно задерлася.

За півгодини пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Вогонь», «Жарко», «Красуня», «Ти надихаєш мене», «З твоїми фото кожен день незабутній», «Ти така красива», «Ангел», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра відпочивала біля басейну і поділилася спокусливим фото в купальнику. Купальник модель вибрала досить відвертий. Він повністю оголив її стегна, завдяки чому Олівейра демонструвала на камеру свої ідеальні вигини.

Крім цього, нещодавно модель поділилася знімком, на якому позувала в чорній кофті з глибоким декольте. Красуня утягла свою талію ґудзиками, що зробило фото особливо пікантним. На голові модель зробила гульки.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра без сорому стиснула головне достоїнство на камеру: "земний Ангел".

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