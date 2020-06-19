Про загадкових відносинах Ані Лорак з одруженим чоловіком і знаним співаком ходило багато різних чуток

Тема особистого життя двох артистів завжди цікавила шанувальників, особливо після розлучень зірок і їх раніше знятих досить жарких кліпів. Інтерес до нібито таємного любовному роману Ані Лорак підігрів і факт того, що азербайджанський виконавець Емін Агаларов вирішив розлучитися з другою дружиною, пише Рoliteka.net.

Так, через час Емін вирішив розповісти в спеціальному інтерв'ю (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця) про своє розлучення і навіть прокоментував чутки про інших романах.

Артист запевняє, що на романи, які йому приписують, у нього просто немає часу. Більше того, всупереч популярній думці, його серце зараз вільне. Артист також спростував чутки про стосунки з співачками Zivert і Поліною Гагаріною:

«Я ще читав, що мене одружили з моєю близькою подругою Юлією Барановської. Ми теж не разом, ми дружимо».

Після співак розповів про ситуації з романом Світлани Лободи, який їй приписують не перший рік. Як відомо, артистка, згідно з чутками, складається у відносинах з Тиллем Линдеманном, лідером групи Rammstein і близьким другом Агаларова.

На питання, як так вийшло, що на його фестивалі "Спека" зародилася така незвична пара, Емін відповів:

«А я навіть не знаю, трапився роман на фестивалі. Тобто я про це читав, але я не впевнений, що це було».

До цього знаменитість вирішила опублікувати на своїй сторінці в соціальній мережі зворушливі кадри зі старшою донькою Євою і, звичайно ж, винуватицею торжества - дворічною донечкою Тільдою, святкує сьогодні свій день народження. Світлана поділилася милими знімками, підігрів інтригу до особистості батька дівчинки, адже обличчя дитини вона намагається не показувати.

За словами Світлани Лободи, раніше розповідає про своїх діток, під час карантину дев'ятирічна Євангеліна і дворічна Тільда дуже раді, що зоряної мами не потрібно їхати на гастролі та виступи. Як зізналася Лобода, її діти абсолютні протилежності один одного, тому співачці доводиться до кожної шукати підхід.

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