О загадочных отношениях Ани Лорак с женатым мужчиной и известным певцом ходило много разных сплетен

Тема личной жизни двух артистов всегда интересовала поклонников, особенно после разводов звезд и их ранее отснятых весьма жарких клипов. Интерес к якобы тайному любовному роману Ани Лорак подогрел и факт того, что азербайджанский исполнитель Эмин Агаларов решил развестись со второй женой, пишет Рoliteka.net.

Так, спустя время Эмин решил рассказать в специальном интервью (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца) о своем разводе и даже прокомментировал слухи о других романах.

Артист уверяет, что на романы, которые ему приписывают, у него просто нет времени. Более того, вопреки популярному мнению, его сердце сейчас свободно. Артист также опроверг слухи об отношениях с певицами Zivert и Полиной Гагариной:

«Я еще читал, что меня поженили с моей близкой подругой Юлией Барановской. Мы тоже не вместе, мы дружим».

После певец рассказал, о ситуации с романом Светланы Лободы, который ей приписывают не первый год. Как известно, артистка, согласно слухам, состоит в отношениях с Тиллем Линдеманном, лидером группы Rammstein и близким другом Агаларова.

На вопрос, как так получилось, что на его фестивале "Жара" зародилась столь необычная пара, Эмин ответил:

«А я даже не знаю, случился ли роман на фестивале. То есть я все об этом читал, но я вот не уверен, что это было».

До этого знаменитость решила опубликовать на своей странице в социальной сети трогательные кадры со старшей дочерью Евой и, конечно же, виновницей торжества - двухлетней малышкой Тильдой, празднующей сегодня свой день рождения. Светлана поделилась милыми снимками, подогрев интригу к личности отца малышки, ведь лицо ребенка она старается не показывать.

По словам Светланы Лободы, ранее рассказывающей о своих детках, во время карантина девятилетняя Евангелина и двухлетняя Тильда очень рады, что звездной маме не нужно уезжать на гастроли и выступления. Как призналась Лобода, ее дети абсолютные противоположности друг друга, поэтому певице приходится к каждой искать подход.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев