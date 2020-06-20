Дивлячись на зірок в Instagram, захоплюєшся і іноді навіть почуваєш себе неповноцінним

Красуні володіють гладкою шкірою та ідеальними овалами обличчя. Буває, починаєш гадати - це фотошоп, косметика чи дійсно від природи вони такі сліпучі.

Завдяки новому додатку "Mirage", що набирає популярність в мережі, гадати більше не доведеться, пише wday.ru. Тепер видно, де саме знаменитості застосували фотошоп.

Варто зазначити, що колір від синього до зеленого і червоного показує силу масштабності виправлень.

Так, неважко помітити, що в собі поміняла світська левиця Кім Кардашьян - форму обличчя.

Молодші сестри Кім, Кендалл і Кайлі Дженнер, злегка підправили свою зовнішність. Зокрема, перша виправила щічку і носик.

Поп-королева Дженніфер Лопес добре постаралася над овалом обличчя. Зміни дійшли до критичного червоного кольору.

Модель Белла Хадід також не відстає, застосувавши фотошоп до області шиї та підборіддя. Варто відзначити, що знаменитість зробила пластичну операцію на обличчі, але, мабуть, не вважає себе досконалою.

Струнка і красива модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі змогла здивувати. Зірка попрацювала з допомогою фотошопу на півобличчі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала, гордо підперши боки руками, а за її спиною спадає важкий синій «плащ». При цьому модель вибрала для фотосесії досить сміливий наряд: її блакитне плаття настільки коротке, що ледве прикриває стегна, тим самим оголюючи стрункі ніжки красуні.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян постала в рожевому топі з пікантним вирізом в районі грудей. Верх обтягнув соковиті груди, які визирнули з розрізу. Довгі вузькі рукави обтягнули руки моделі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер разом з фігуристою подружкою влаштували безсоромні танці в бікіні.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кайлі Дженнер в образі Барбі блиснула тілом в одній сіточці: "Неоновий демон".

Також Politeka писала, що гаряча Кайлі Дженнер в одній білизні влаштувала небезпечну фотосесію з удавом: "Зухвала крихітка".