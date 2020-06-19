Британський актор, який знімався у «Володарі кілець» Іен Холм помер у віці 88 років

Про це пише The Guardian з посиланням на агента зірки.

Повідомляється, що Пагорб помер в госпіталі, оточений турботою сім'ї і персоналу. Захворювання було пов'язане з хворобою Паркінсона.

«Привабливий, добрий і неймовірно талановитий. Нам буде його не вистачати», — заявив представник актора.

Однією з найбільш пам'ятних ролей Іена Пагорба стала роль Більбо Беггінса в трилогіях «Володар кілець» і «Хоббіт».

Також він зіграв андроїда в «Чужому» Рідлі Скотта. Крім того, він знімався в таких голлівудських блокбастерах як «Післязавтра», «Бразилія» і «П'ятий елемент».

Іен Холм — володар кінопремії Bafta та номінант на «Оскар» за роль у фільмі «Вогненні колісниці» (1981 рік).

Він успішно працював і в театрі. Зокрема Пагорб у п'єсах Гарольда Пінтера і Шекспіра.

У 1965 році Іен Холм був удостоєний премії Evening Standard за роль Генріха V.

Нагадаємо, серіал по легендарному «Володаря кілець» обійдеться компанії Amazon в півмільйона доларів.

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