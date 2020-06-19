Популярну співачку Віру Брежнєву переплутали з першою леді України Оленою Зеленською за кордоном

Як передає Politeka.net, незабаром після цього вона зробила заяву на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Особливе місце в моєму альбомі займає наша з @monatik_official VECHERINOCHKA !!!

Цим треком ми хотіли створити той самий настрій 🔥 і судячи з того, як вона вам «зайшла» - ми з вами на одній хвилі 🌊 !!! Звичайно, цей трек був створений з любов'ю і ритмом 🖤", - написала співачка.

Варто відзначити, що турецьке видання Нurriyet опублікувало статтю про хворобу дружини президента, переплутавши фотографії. Про це пише видання "Главком".

Нещодавно стало відомо, що Олена Зеленська захворіла і лікується від китайського вірусу в лікарні. 17 червня в продаж вийшов новий номер газети, де замість сімейного фото Володимира Зеленського з дружиною з'явився постер до фільму «8 кращих побачень», де Віра Брежнєва зіграла дружину головного героя.

Деякі користувачі соціальної мережі розповіли Вірі Брежнєвій про курйозний випадок. Втім, більшість з них просто захоплювалися її красою і новою піснею:

"Віра, ви вже в курсі що турки вас вважають дружиною Зеленського ?😂"; "Спекотна Віра, жаркий трек 🙌😊"; "Сексі Вірочка👍"; "Діма і Вірочка трек просто гармата😻🔥найбільш❤️❤️❤️❤️❤️".

Нагадаємо, мокра Віра Брежнєва влаштувала дикі танці перед Монатиком в Одесі: "аж щелепа відвисла", кадри.

Як повідомляла Politeka, Брежнєва на столі влаштувала спекотні танці без білизни перед Монатиком: "Повний провал, відверніться".

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